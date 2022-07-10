Sri Lanka’da halk başkanlık konutunu bastı

Tarihin en büyük ekonomik kriziyle boğuşan Sri Lanka'da öfkeli halk, devlet başkanlığı konutunu bastı. Hayat şartlarının ağırlaştığı ülkenin dört bir yanından gelen binlerce kişi başkent Kolombo'da hükümet karşıtı protesto düzenledi.Ellerinde siyah bayraklar taşıyan göstericiler, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aştı. Güvenlik güçleri, devlet başkanlığı yerleşkesine giren protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı.Protestocuların zorla yerleşkeye girmesinin ardından Devlet Başkanı Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenliği bir yere götürüldüğü ileri sürüldü. Saray'ı terk eden Devlet Başkanı Rajapaksa, Parlamento'daki siyasi parti liderlerinin çağrısı üzerine istifa etti. Kolombo'da görevlendirilen polis ve askerler, Devlet Başkanı Rajapaksa ile Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin istifası isteyen protestoculara karşı devlet başkanlığı konutunun çevresinde yoğun güvenlik önlemleri almıştı. Kolombo ve civarında önceki gün uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı, muhalif siyasetçiler ve avukatların itirazı nedeniyle kaldırılmıştı.