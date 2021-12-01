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Giriş Tarihi: 1.12.2021 09:14 Son Güncelleme: 1.12.2021 09:26

Sri Lanka'da korku! Bir günde 10 patlama yaşanıyor

Sri Lanka’da korku! Bir günde 10 patlama yaşanıyor

Sri Lanka, korku dolu günlere ev sahipliği yapıyor. Mutfaklarda yaşanan gaz patlaması nedeniyle ülkede acilen bir komisyon toplandı. Bir günde yaklaşık 10 patlamanın meydana geldiği ülkede halk korku ve panik içinde yaşıyor.

Sri Lanka, günlerdir mutfaklarda meydana gelen düzinelerce açıklanamayan gaz patlamalarıyla sarsılıyor. Basında çıkan haberlere göre, bir günde yaklaşık 14 patlama oldu. Ülkenin dört bir yanında böyle haberler geldiği için Salı günü Cumhurbaşkanı Gotabya Rajapaksa, iki hafta içinde araştırma yapmak ve bir rapor sunması için 8 kişilik bir komite topaldı.

HALK KORKU İÇİNDE

Tüketici İşleri Bakanı Lasantha Alagiyawanna, parlamentoya günde ortalama 10 adet patlama yaşandığını söyledi. Halkın yüzde 40'ından fazlasının bu patlamalardan dolayı korku içinde yaşadığı belirtilirken, başkent Kolombo'daki bir fast food zincir restoranı şubelerinden birinde de benzer bir patlama yaşandı ve restoran kullanılamaz hale geldi.

"HAYATIMIZ ALT ÜST OLDU"

Bazı insanların ise barbekü ya da mangal gibi araçlarla dışarıda yemek yapmaya başladığı ifade edildi. Kolombo'da yaşayan Milinda Premachandra'nın karısı da lokantalarında yemek yaparken patlamaya maruz kaldı. Ciddi yanıklarla boğuşan karısı hakkında konuşan Premachandra, "Hayatımız alt üst oldu" dedi.

İDDİALAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Ülkenin sıvılaştırılmış petrol gazı tüplerinin yüzde 80'inden fazlasını sağlayan ve devlet tarafından işletilen Litro gazının durumdan sorumlu olduğu ve gazdaki propan ve bütan karışımlarnın buna neden olduğu iddia ediliyor. Yetkili firma ise bu iddiaları reddetti.

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Sri Lanka'da korku! Bir günde 10 patlama yaşanıyor
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