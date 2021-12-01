Sri Lanka’da korku! Bir günde 10 patlama yaşanıyor

HALK KORKU İÇİNDE

Tüketici İşleri Bakanı Lasantha Alagiyawanna, parlamentoya günde ortalama 10 adet patlama yaşandığını söyledi. Halkın yüzde 40'ından fazlasının bu patlamalardan dolayı korku içinde yaşadığı belirtilirken, başkent Kolombo'daki bir fast food zincir restoranı şubelerinden birinde de benzer bir patlama yaşandı ve restoran kullanılamaz hale geldi.

"HAYATIMIZ ALT ÜST OLDU"

Bazı insanların ise barbekü ya da mangal gibi araçlarla dışarıda yemek yapmaya başladığı ifade edildi. Kolombo'da yaşayan Milinda Premachandra'nın karısı da lokantalarında yemek yaparken patlamaya maruz kaldı. Ciddi yanıklarla boğuşan karısı hakkında konuşan Premachandra, "Hayatımız alt üst oldu" dedi.