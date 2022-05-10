Sri Lanka’da orduya yağmacılar için “vur” emri verildi

Sri Lanka'da ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın istifasına rağmen şiddetlenerek devam ediyor. Hükümet, orduya protestolar sırasında kanunları çiğneyenleri, yağma ve vandallık yapanları gördüğü yerde vurması emrini verdi.

Göstericiler, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifasını talep ederken, başkent Colombo sokaklarında devriye için binlerce askeri personel görevlendirildi.

Göstericiler, Başbakan Rajapaksa'nın Colombo'daki resmi konutunu ve ailesine ait müzeye dönüştürülmüş bir evi ateşe verdi. Resmi konutun önündeki araçları da kundaklayan göstericiler, bakanlara ve milletvekillerine ait 50'den fazla evi yaktı.

GÖSTERİLERDE 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dün şiddetlenen gösteriler sırasında 8 kişinin hayatını kaybettiği yaklaşık 200 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sabah saatlerine doğru gösterilerin şiddeti azalırken, sokağa çıkma yasağı Perşembe gününe kadar uzatıldı.