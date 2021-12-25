Sri Lanka’da polis vahşeti! Meslektaşlarını katletti...

Thalduwa, saldırıyı düzenleyen polisin farklı bir karakola giderek teçhizatıyla teslim olduğunu aktardı. Polisin meslektaşlarına neden ateş açtığının henüz bilinmediğine dikkati çeken Thalduwa, olayı soruşturması için bir ekip kurulduğunu belirtti.

Olayın meydana geldiği Thirukkovil bölgesi, Sri Lanka'daki iç savaşın sonlandığı 2009'a kadar "savaş bölgesi" olarak adlandırılan alanda yer alıyor.