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Haberler Dünya Haberleri Sri Lanka'da polis vahşeti! Meslektaşlarını katletti...
Giriş Tarihi: 25.12.2021 10:55

Sri Lanka'da polis vahşeti! Meslektaşlarını katletti...

AA
Sri Lanka’da polis vahşeti! Meslektaşlarını katletti...

Sri Lanka'da karakolda ateş açan bir polis memuru, katliam gerçekleştirdi. Polisin açtığı ateşte 4 polis hayatını kaybetti.

Sri Lanka'da karakolda ateş açan bir polisin, 4 meslektaşını öldürdüğü, 3'ünü yaraladığı bildirildi.

Emniyet Sözcülerinden Nihal Thalduwa, yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Thirukkovil bölgesinde yer alan karakolda görevli bir polisin gece saatlerinde meslektaşlarına ateş açtığını söyledi.

4 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Thalduwa, açılan ateşte 4 polisin hayatını kaybettiğini, 3 polisin de yaralandığını ifade etti. Karakol amirinin de yaralılar arasında bulunduğunu kaydeden Thalduwa, yaralıların hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.

Thalduwa, saldırıyı düzenleyen polisin farklı bir karakola giderek teçhizatıyla teslim olduğunu aktardı. Polisin meslektaşlarına neden ateş açtığının henüz bilinmediğine dikkati çeken Thalduwa, olayı soruşturması için bir ekip kurulduğunu belirtti.

Olayın meydana geldiği Thirukkovil bölgesi, Sri Lanka'daki iç savaşın sonlandığı 2009'a kadar "savaş bölgesi" olarak adlandırılan alanda yer alıyor.

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Sri Lanka'da polis vahşeti! Meslektaşlarını katletti...
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