Sri Lanka’da yeni hükümetin kurulması için toplanılacak

Muhalefetteki milletvekili M. A. Sumanthiran, yaptığı açıklamada, tüm muhalefet partilerinin toplanarak parlamentoda çoğunluk sağlamak için gereken 113 üyeyi kolayca bir araya getireceğini ifade etti.

Tarafların (partilerin) Rajapaksa'dan yeni hükümeti kurmasını ve ardından istifa etmesini isteyeceğini söyleyen Sumanthiran, partilerin bugün uzlaşma sağlamasını umduğunu kaydetti.

Dünden beri binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı hükümet karşıtı protestolar düzenlenen ülkede, protestocuların, resmi istifa gerçekleşene kadar eylemlerini sürdüreceği bilgisi paylaşıldı.

RAJAPAKSA'NIN GÜVENLİ BİR YERE GÖTÜRÜLDÜĞÜ İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Göstericiler, siyah bayraklar taşıyarak başkent Kolombo'da bir araya gelmiş, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşmıştı.

Devlet Başkanlığı yerleşkesine girilmesinin ardından Rajapaksa'nın alandan ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkedeki siyasi parti liderlerinin katılımıyla parlamentoda acil bir oturum düzenlendiği belirtilmiş, liderlerin Devlet Rajapaksa ve Başbakan Wickremesingh'in istifasını istediği ifade edilmişti.

Wickremesingh'in liderlere, istifaya ve yeni bir hükümete yol açmaya hazır olduğunu söylediği aktarılmıştı.

Başbakanlık Sözcüsü Dinouk Colambage'ın, Wickremesinghe'nin liderlere yaptığı konuşmada, tüm partilerin yeni bir hükümet kurmakta hemfikir olduğu zaman istifa edeceğini açıkladığını belirtmişti.

Wickremesingh'in istifa etmeye hazır olduğunu söylemesinden birkaç saat sonra göstericiler Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti ve bunun üzerine Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiği bildirilmişti.

SRİ LANKA'DAKİ DURUM

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükûmet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükûmet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.