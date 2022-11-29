Stoltenberg: Putin kışı silah olarak kullanmaya çalışıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı bir barış için Ukrayna'nın sahada üstünlüğünün sağlanması, bunun için bu ülkeye askeri destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ilk gününün bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Rusya ile savaşında Ukrayna'ya desteğin ne kadar gerekirse o kadar süreceğini vurgulayan Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukraynalıları dondurmak veya kaçmaya zorlamak için kışı silah olarak kullanmaya çalışmakla suçladı.

Stoltenberg, "Ancak Bükreş'teki toplantımız, NATO'nun birlik içinde olacağı ve Ukrayna'ya desteğini sürdüreceği mesajını veriyor." diye konuştu.

NATO'nun Ukrayna İçin kapsamlı Yardım Paketi'ne müttefiklerin bugün ilave taahhütlerde bulunduğunu aktaran Stoltenberg, bu sayede Rusya'nın Ukrayna'daki enerji alt yapısına saldırıları nedeniyle ortaya çıkan altyapı sorunlarına karşı yakıt, kışlık kıyafetler, sinyal karıştırıcılar ve jeneratör gibi silah dışındaki yardımların finanse edileceğini bildirdi.