Stoltenberg: Putin’in amacı Ukrayna’yı soğukta bırakmak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda'daki temaslarının ardından Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ve Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile ortak basın toplantısı düzenledi. Hollanda'nın ortak güvenliğe güçlü katkılarda bulunan değerli ve önemli bir NATO müttefiki olduğunu belirten Stoltenberg, "Hollanda jetleri NATO'nun doğu kanadını koruyor. Karada, Hollanda birlikleri NATO'nun Litvanya ve Romanya'daki savaş gruplarında görev yapıyor. Denizde NATO'nun denizcilik gruplarından birine liderlik ediyor" dedi.



"RUSYA'YI KÜÇÜMSEME HATASINA DÜŞMEMELİYİZ"

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, "Toplantımızda Rusya'nın acımasız savaşını ve Ukrayna'ya verdiğimiz desteği tartıştık. Rusya'nın Herson'dan çekilmesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin inanılmaz cesaretini ve aynı zamanda Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin önemini de gösteriyor. Rusya'yı küçümseme hatasına düşmemeliyiz. Rus Silahlı Kuvvetleri, çok sayıda birliğin yanı sıra önemli yetenekleri elinde tutuyor. Rusya önemli kayıplara katlanmaya istekli olduğunu gösterdi" dedi.



"ÖNÜMÜZDEKİ AYLAR ZOR OLACAK"

"Kurtarılan bölgelerden gelen korkunç manzaraların yanı sıra sivillere ve kritik altyapıya yönelik ayrım gözetmeksizin yapılan saldırıları hepimiz gördük" ifadelerini kullanan Stoltenberg, "Önümüzdeki aylar zor olacak. Putin'in amacı Ukrayna'yı bu kış soğukta ve karanlıkta bırakmak" dedi.