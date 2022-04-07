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Giriş Tarihi: 7.4.2022 09:48

Stoltenberg ve Kuleba bir araya geldi

DHA
Stoltenberg ve Kuleba bir araya geldi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmyrto Kuleba, Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO karargahında Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Bugün NATO karargahında NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı oturumları düzenlenecek. Oturumlardan birine Ukrayna da dahil NATO partnerlerinin temsilcileri de katılacak.

Bu kapsamda Brüksel'e gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, karargahta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kuleba, "Brüksel'deki NATO karargahında Genel Sekreter Stoltenberg ile görüştüm.

Bugün buraya en önemli 3 şeyi görüşmek için geldim: Silahlar, silahlar ve silahlar. Ukrayna'nın acil ihtiyaçları, tedarikin sürdürülebilirliği ve Ukrayna'nın kazanmasına yardımcı olacak uzun vadeli çözümler" ifadelerini kullandı.

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Stoltenberg ve Kuleba bir araya geldi
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