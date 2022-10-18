Stoltenberg’den Putin’in nükleer söylemine yanıt: Bunun ciddi sonuçları olur

Stoltenberg, Körber Vakfının Berlin'de düzenlediği Berlin Dış Politika Forumu'na çevrim içi katılarak sorulara cevap verdi. Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanma riskinin düşük olduğunu ancak bunun ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Bunu Rusya'ya açıkça söylüyoruz. Rusya, Ukrayna'da nükleer silah kullanırsa bunun ciddi sonuçları olur. Sonra Rusya'ya nükleer savaşın kazanılamayacağını ve hiç başlatılmaması gerektiğini de hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı.

"TEHDİDİ CİDDİYE ALMALIYIZ, SONUÇLARI KÖTÜ OLUR"

NATO'nun her şeye hazırlıklı olması gerektiğini belirten Stoltenberg, Rusya'dan gelen şantajın da kabul edilmeyeceğini söyledi. Stoltenberg, "Nükleer retorik Moskova'dan, Putin'den geliyor. Bu düşüncesiz ve tehlikelidir. Bundan dolayı bunu ciddiye almamız lazım. Bu yüzden kullanma olasılığı düşük olsa da tehdidi ciddiye almalıyız. Sonuçları kötü olur." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun hiçbir zaman muhtemel bir saldırıya ne şekilde tepki vereceğini söylemeyeceklerini dile getiren Stoltenberg, bu tepkinin, nasıl bir saldırı olacağına da bağlı olduğunu kaydetti.