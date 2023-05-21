Stratejik kent ‘Bahmut’ düştü

Rusya-ukrayna Savaşı'nın aylardır odak noktası olan Donetsk bölgesindeki en stratejik yerleşimlerinden Bahmut kenti düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, Bahmut'u kontrol altına aldıklarını açıkladı. Açıklama sonrası Rusya lideri Vladimir Putin, Rus güvenlik şirketi Wagner'in paralı savaşçılarını ve Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı askerleri tebrik etti. Başarılı olan herkese devlet madalyası verileceği belirtildi. G7 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise Bahmut'un "Rus işgali altında olmadığını" söyledi. Öte yandan ABD'nin Ukrayna'ya F-16 verme planına ilişkin konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın bu uçaklara şu anda ihtiyacı olduğunu söyledi. Biden, Zelenski'den F-16 savaş uçaklarının Rus topraklarına girmek için kullanılmayacağına dair kesin güvence aldıklarını bildirdi.