Su faturası nedeniyle evini kaybetti

ABD'nin New York kentinde yaşayan bir ev sahibi, 5 bin dolarlık su faturası nedeniyle 20 yıldır borcunu ödediği ve 2019'da tapusunu aldığı 800 bin dolarlık evini kaybetti. CBS 2'nin haberine göre şehir yönetimi ödenmemiş 5 bin dolarlık su faturası nedeniyle eve el koydu ve haciz yoluyla sattı. Brown, hayalindeki evin geçen ay haciz altında satıldığını, gece yarısı yabancıların binasına girmeye çalışmasıyla öğrendiğini söyledi. "Bilmiyordum, sadece ödeyecektim. Evim çalındı ve onu geri istiyorum" diye konuştu.