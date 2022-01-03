Sudan Başbakanı Hamduk istifa etti

SUDAN
'DA 25 Ekim'de ordunun yönetime el koymasıyla başlayan siyasi kaos büyüyor. Askeri müdahalenin ardından 21 Kasım'da görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk
, yeniden göreve gelmesinden yaklaşık 2 ay sonra istifa etti. Ülkenin, kısa sürede düzeltilmezse varlığını tehdit eden tehlikeli bir dönüm noktasından geçtiğini belirten Hamduk, tüm çabalarına rağmen ülkede bir uzlaşıya varılamadığını ileri sürdü. Hamduk, siyasi krize bir çözüm bulmak için siyasi, askeri tüm taraflarla görüştüğünü ancak netice alamadığını söyledi. Ülkede sivil yönetim talebiyle düzenlenen protestolar sürüyor.