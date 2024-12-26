Sudan ile BAE barışı için de gözler Erdoğan’da

Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Sudan halkına cömert bir duruş sergilediğini söyledi. Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar 15 Nisan 2023'ten beri sürüyor. Bakanı Yusuf, Anadolu Ajansı'na konuştu. Türkiye'nin, Sudan'ın egemenliğini desteklediğini tüm platformlarda açıkça ifade ettiğini belirten Yusuf, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, savaş döneminde Sudan halkı ile Sudan devletine cömert ve olumlu bir duruş sergiledi" dedi.

BAE İLE ARABULUCULUK

Yusuf, Erdoğan'ın, 13 Aralık'ta, Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için Türkiye'nin devreye girebileceği yönündeki açıklamasına dikkati çekerek bu teklifin, Sudan'a olumlu yansımaları olacağını vurguladı. Sudanlı bakan, Türkiye'nin Etiyopya ile Somali arasındaki başarılı arabuluculuğuna da dikkat çekti.