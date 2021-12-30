Sudan’da askeri yönetim karşıtı protesto! Göstericilere ateş açıldı

Protestoculardan Shahinaz Gamal, "Orduyla her türlü müzakereye, ortaklığa veya uzlaşmaya karşıyız. Bugün bu (iktidardaki askeri konsey) konseyi devirmek ve sonrasında sivil demokratik bir hükümete sahip olmak için yola çıktık" dedi.Sudan'da 25 Ekim'de Başbakan Abdullah Hamduk ile aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı ve ordu komutanı Abdülfettah el-Burhan, daha sonra olağanüstü hal ilan ederek sivil yönetimi feshettiğini duyurmuştu. Başbakan Hamduk ertesi gün ev hapsine alınması şartıyla serbest bırakılmıştı. Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan, 11 Kasım'da yayınladığı kararname ile Egemenlik Konseyi'nin yeniden kurulduğunu duyurmuştu. Darbenin ardından halk ayaklanmış ve gösteriler patlak vermişti. 21 Kasım'da El-Burhan ve Hamduk anlaşmaya varmış ve Hamduk'un yeniden başbakan olarak göreve gelmesine karar verilmişti. Ekim ayından bu yana askeri yönetime karşı gerçekleştirilen protestolarda 48 kişi hayatını kaybetmişti.