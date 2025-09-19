Sudan’da camide katliam: 75 ölü

Sudan'da, Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda bir cami de kana bulandı. Al Fashir kentinde camiye namaz kılındığı sırada insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi. 75 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı Hızlı Destek Kuvvetleri düzenledi. Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah camiye yapılan saldırı dehşet vericidir" dedi. BM, çatışmalar nedeniyle 1 Ocak-30 Haziran tarihlerinde 3 bin 384 sivil ölümünün belgelendiğini bildirdi.