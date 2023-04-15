Sudan’da darbeci ordu ile paramiliter güçler çatıştı

Sudan'da 2021'den beri iktidarda olan darbe yönetimi ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalar başladı. Taraflar arasındaki anlaşmazlık "askeri güvenlik reformu" konusunda başladı. Çatışmaların ardından orduya ait savaş jetleri havalandı. Uçaklar, HDK güçlerinin merkezlerini bombaladı. Başkent Hartum'da konuşlu HDK güçleri, uçaksavarlarla jetlere karşılık verdi. Ordu, HDK'yi "isyancı güç" ilan etti. HDK, eski rejim döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturuldu. Sudan ordusu, "paralel ordu" gibi hareket eden HDK'nin kendisine bağlanmasını istiyor, HDK ise bunun ancak sivil yönetime geçilmesinin ardından mümkün olabileceğini belirtiyor.