Sudan’da halk darbeye direniyor

Doğu Afrika ülkesi Sudan
, bir kez daha darbe ile sarsıldı. Ordu geçiş hükümetine darbe yaparak yönetime el koydu. Başbakan Abdullah Hamduk ve geçiş hükümetinin bakanları gözaltına alındı. Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu. Olağanüstü hal ilan eden ve hükümeti fesheden Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, bağımsız ulusal yeterlilik hükümeti kurulacağını bildirdi. Burhan, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Genel seçimler, Temmuz 2023'te gerçekleştirilecek. Seçimlere kadar görev yapacak ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek bağımsız bir yeterlilik hükümeti kurulacak" dedi.
GÖSTERİLERDE 3 KİŞİ ÖLDÜ
Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet kesilirken, askerlerin Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi. Hartum Havalimanı'nda da uçuşlar askıya alındı. Hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti ise halka sokağa inme çağrısı yaptı. Bunun üzerine Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce kişi, askeri müdahaleyi protesto etti. Gösterilere gerçek mermi kullanarak müdahale eden askerler, 3 kişiyi öldürdü, 80 kişiyi de yaraladı.
ÖLENE KADAR SOKAKTAYIZ
Lastik yakarak yolları kapatan Sudanlılar, Hartum'daki ordu karargahı çevresinde toplandı. Göstericiler, "Devrim şimdi başladı", "Darbeyi kabul etmiyoruz", "Devrimden dönüş yok", "Ölene kadar sokaktayız" sloganları attı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: DERİN ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ
TÜRKİYE
, Sudan'da darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberlerin derin endişeyle karşılandığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'da 25 Ekim günü darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz. Sudan'da tüm taraflarca Anayasal Bildiri kapsamındaki taahhütlere bağlı kalınması ve geçiş sürecinin sekteye uğratılmaması yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz" ifadesi yer aldı. ANKARA
EYLÜLDE DARBE GİRİŞİMİ OLMUŞTU
SUDAN Devlet Başkanı Ömer el-Beşir iki yıl önce darbeyle devrilmiş ve geçici bir hükümet kurulmuştu. Ancak geçici hükümette askerler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin arasının bir süredir açık olduğu biliniyor. Varılan mutabakata göre geçici yönetim bir yıl daha ülkeyi yönetecek, daha sonra seçim yapılacaktı. Sudan'da askerler arasında da anlaşmazlıklar yaşandığı bildirilmişti. Eylül ayında Ömer el-Beşir'in destekçilerinin darbe girişiminin önlendiği açıklanmıştı.
DÜNYA KAYGILI
İSLAM İŞBIRLİĞİ TEŞKİLATI:
Tüm taraflara "Anayasal Bildiriye ve geçiş dönemi anlaşmalarına bağlı kalmaları" çağrısı yapıldı.
ARAP BİRLİĞİ:
"Endişe duyuyoruz" açıklaması geldi. ABD: Özel temsilci Jeffrey Feltman, geçici hükümete destek verdiklerini ve herhangi bir darbenin, Sudan halkının demokrasi özlemiyle çelişeceğini söyledi.
AVRUPA BIRLIĞI DIŞ POLİTİKA
ÖZEL TEMSILCİSİ JOSEP BORRELL:
Sudan'da tüm taraflara ve bölgedeki ortaklarına, geçiş sürecine geri dönülmesi çağrısı yaptı.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER:
Gözaltıları "kabul edilemez" diye tanımladı