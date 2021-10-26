Sudan’da halk darbeye direniyor! Ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi

DOKUZ MADDELİK OHAL KARARNAMESİ

Dokuz maddelik OHAL kararnamesi ile Sudan'ın iyileştirilmesi için eklenen 2019 darbe süreciyle ilgili alınan tüm maddelerin geçerli olacağı, darbe hükümeti yönetimi süresince 11, 12, 15, 16, 24(3), 71, 72 sayılı anayasa maddelerinin kesin taahhütle kaldırılacağı ifade edildi. Kararnamede, geçici hükümetin feshedileceği ve kabinenin iyileştirileceği, eyalet valileri ile bakanlık müsteşarlarının bundan muaf tutulacağı aktarıldı. Şehir valiliklerine müdürler görevlendirileceği belirtilen kararnamede, yetkilendirme komitesinin yetkisinin durdurulacağı bildirildi.