Sudan’da köy katliamı: 180 ölü

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), ülkenin orta kesimlerindeki Cezira eyaletinin Ved en-Nora köyüne yaptığı saldırılarda 180 kişinin öldüğünü bildirdi. Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor. BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8.7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.