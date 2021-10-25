Sudan’da OHAL’i reddeden iktidar ortağı, halkı süresiz sivil itaatsizliğe çağırdı

Burhan'ın bu açıklamasıyla halkın iradesini karşısına aldığı belirtilen açıklamada, "Burhan, kendisini tarihin çöplüğüne atacak ölümcül bir hataya düştü." ifadesine yer verildi. "Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri olarak darbeyi tümden reddediyor, kararlı halk kitlelerini devrimlerini korumaya ve alınan kararları barışçıl bir şekilde protesto etmeye çağırıyoruz." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer ülkelerdeki tüm Sudanlıları bulundukları yerlerdeki parlamentolara ve dışişleri bakanlıklarına gitmeye, gösteri yapmaya, olayları reddetmeye çağırıyoruz. Etiyopya Başbakanı'nı, Güney Sudan Cumhurbaşkanı'nı, Afrika Birliği'ni, Arap Birliği'ni ve uluslararası toplumu, bu 'darbe'yi açıkça reddetmeye ve tanımamaya davet ediyoruz."

Açıklamada, alıkonulan tüm yetkililerin serbest bırakılması ve geçici iktidardaki tüm askeri üyelerin istifa ederek iktidarı, halkın uğruna şehit verdiği sivil hükümete devretmesi istendi. ÖDBG, talepleri tam olarak yerine getirilene kadar tüm devlet kurumlarında ve ülke genelinde kapsamlı bir sivil itaatsizlik durumu ilan etti.

SUDAN'DA DARBE GİRİŞİMİ

Sudan'da 25 Ekim'de sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi alıkonuldu. Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için alıkonarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu. Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yaptı. Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı.

SUDAN'DAKİ SİYASİ KRİZ

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve mevcut sivil hükümeti destekleyenler gösteriler düzenliyordu. Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.