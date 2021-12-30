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Giriş Tarihi: 30.12.2021 17:00

Sudan'da protesto önlemi: Telefon ve internet hatları kesildi

AA
Sudan’da protesto önlemi: Telefon ve internet hatları kesildi

Sudan'da 25 Ekim'den bu yana yönetimde olan orduya karşı tepkiler giderek büyüyor. Askeri yönetime karşı gelen halk protesto gösterilerini sürdürürken, birçok bölgede telefon ve elektirik kesintileri yaşandığı duyuruldu.

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahale sonrasında yönetimin tamamen sivillere teslimi talebiyle ülke genelinde düzenlenecek gösteriler öncesinde ülkenin birçok bölgesinde telefon ve internet erişimi kısıtlandı.

Askeri müdahale karşıtı gruplara yakın sivil toplum örgütü Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, "Sudan'daki darbeci yönetim, barışçıl 30 Aralık gösterilerinin başlamasıyla iç ve dış telefon ve internet hatlarını kesti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası toplumdan olayları yakından takip etmesi, ihlallerin ortaya çıkarılması ve mevcut rejimin tamamen yıkılması için Sudan halkına destek olması istendi.

Sudan'da askerin yönetimi sivillere devretmesi için bugün yapılması planlanan gösteriler öncesinde güvenlik güçleri, Hartum Uluslararası Havalimanı, Devlet Başkanlığı Sarayı, Ordu Komutanlığı ile köprülere çıkan tüm yolları konteynerler, barikatlar ve askeri araçlarla kapattı, güvenlik önlemlerini arttırdı.

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Sudan'da protesto önlemi: Telefon ve internet hatları kesildi
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