Sudan’da Ramazan Bayramı ateşkesi

BM Genel Sekreteri Guterres dün videolu bir mesaj yayınlayarak Ramazan Bayramı münasebetiyle 'en az' 3 günlük ateşkes çağrısında bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise dün, General Burhan (SAF) ve RSF'nin lideri General Hemedti ile ayrı ayrı görüştüğünü ve ateşkes çağrısında bulunduğunu ifade etti.