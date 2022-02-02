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Giriş Tarihi: 2.2.2022 09:29 Son Güncelleme: 2.2.2022 09:31

Sular altında kaldılar! Brezilya’da metro tüneli inşaatı çöktü

İHA
Sular altında kaldılar! Brezilya’da metro tüneli inşaatı çöktü

Brezilya'da otoyol altındaki metro tüneli inşaatında çökme meydana geldi. Yaşanan olay nedeniyle tüm şantiye sular altında kaldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Sao Paulo kentinin kuzeyindeki Marginal Tiete otoyolunun altındaki metro tüneli inşaatında yaşanan kazanın ardından çökme meydana geldi. Kazada, otoyolun bir kısmı da çökme nedeniyle yıkılırken, şantiye sular altında kaldı.

OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sonrasında bir şeridi tamamen çöken Marginal Tiete otoyolunun trafiğe kapatıldığı bildirildi. Kaza sırasında fışkıran atık suyla temas eden iki işçinin de tedavi altına alındığı belirtildi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Sao Paulo Valisi Joao Doria, düzenlenen basın toplantısında, kazanın metro inşaatı sırasında atık su borusuna verilen zarar sonucu meydana geldiğini açıkladı. Ancak metro inşaatını üstlenen İspanyol Acciona şirketi ise kazada, atık su sistemine zarar verilmediğini söyleyerek kazanın, bölgede son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar ve erozyon sebebiyle meydana geldiğini belirtti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekipleri de olayın kanalizasyon patlaması mı yoksa yakındaki nehir yatağından mı kaynaklandığının henüz belirlenemediğini ifade etti.
Kazanın nedenine yönelik çalışma başlatıldı.

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Sular altında kaldılar! Brezilya’da metro tüneli inşaatı çöktü
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