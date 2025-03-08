Suriye güvenlik güçleri, Lazkiye’ye bağlı Kardaha’da kontrolü sağladı

Suriye'nin Lazkiye kentinde ordu ile devrik lider Esad'a bağlı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yoğun çatışmaların yaşandığı kentte Suriye ordusu ile güvenlik güçleri çatışmaya yol açan unsurları ortadan kaldırmaya yönelik operasyonlar düzenliyor. Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı güçler, devrik Esad rejimine bağlı unsurlarla 24 saat süren çatışmaların ardından Kardaha kasabasına girerek kontrolü sağladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye güvenlik güçlerinin Tartus kentindeki Baniyas'ta da kontrolü sağladığını bildirdi. Bakanlığa bağlı güçlerin kıyı bölgelerine yeni takviye güçler gönderileceğine dair çıkan haberler üzerine kentin dış mahallelerini ve otoyolunu denetlediği aktarıldı.

Öte yandan, Lazkiye ve Tartus kentlerinde yoğun askeri hareketlilik yaşanırken, Humus ve İdlib'den takviye olarak getirilen Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait konvoylar da iki kentte konuşlandırıldı.

"EĞİTİME ARA VERİLDİ"

Suriye Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nazir El-Kadri yaptığı açıklamada, "Tartus ve Lazkiye vilayetlerindeki istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle, iki vilayetteki eğitim müdürlüklerine Pazar ve Pazartesi günleri okul saatlerinin askıya alınması talimatını verdik" dedi.