Suriye Lübnan sınırında çalışmalara başladı: Geçici yol faaliyette

ATEŞKES SONRASI GELEN SALDIRI

İsrail güçleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Hizbullah ile İsrail arasında ateşkesin yürürlüğe gireceğini açıklamasının ardından dün yerel saatle 04.00'te Lübnan-Suriye sınırına saldırı düzenlemişti.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh ise, İsrail'in Suriye ile olan üç kuzey sınır kapısına ilk kez saldırdığını belirtmişti. Suriye devlet haber ajansı ise, saldırıda 4 sivil ve 2 askerin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını aktarmıştı.