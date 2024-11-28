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Giriş Tarihi: 28.11.2024 12:24

Suriye Lübnan sınırında çalışmalara başladı: Geçici yol faaliyette

Suriye’nin Jdeidet Yabous sınır kapısının çevresi İsrail tarafından bombalanmıştı. Lübnan sınırına bağlanan uluslararası yol saldırıda hasar almıştı. Trafik akışını yeniden sağlamak için hazırlıklar başlatıldı ve şimdilik alternatif bir rota oluşturuldu.

İHA
Suriye Lübnan sınırında çalışmalara başladı: Geçici yol faaliyette

İsrail, Suriye'de çok sayıda noktaya saldırı düzenlerken, saldırıların izlerini ortadan kaldırmak için çalışmalar yürütülüyor.

Suriyeli yetkililer, İsrail güçlerinin geçtiğimiz ay düzenlediği saldırıda hasar görerek kapanan Jdeidet Yabus sınır kapısını Lübnan sınırına bağlayan uluslararası yolda çalışma başlatıldığını bildirdi.

Yetkililer, yolu yeniden trafiğe açmak için çalışmalara başlandığını ve çalışmalar tamamlanana kadar geçici bir yol açıldığını aktardı.

ATEŞKES SONRASI GELEN SALDIRI

İsrail güçleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Hizbullah ile İsrail arasında ateşkesin yürürlüğe gireceğini açıklamasının ardından dün yerel saatle 04.00'te Lübnan-Suriye sınırına saldırı düzenlemişti.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh ise, İsrail'in Suriye ile olan üç kuzey sınır kapısına ilk kez saldırdığını belirtmişti. Suriye devlet haber ajansı ise, saldırıda 4 sivil ve 2 askerin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandığını aktarmıştı.

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Suriye Lübnan sınırında çalışmalara başladı: Geçici yol faaliyette
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