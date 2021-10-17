Suriye Milli Ordusu: Operasyona hazırız

SON dönemde terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye
'deki saldırılarını arttırmasıyla bölgede yaşanan hareketlilik sonrası Suriye Milli Ordusu
'ndan (SMO) dikkat çeken bir açıklama geldi. SMO bileşenlerinden Suriye Kurtuluş Cephesi
(SKC), terör örgütlerine yönelik askeri operasyonları yeniden başlatmaya hazır olduklarını açıkladı. SMO çatısı altında terörden temizlenen bölgelerde faaliyet gösteren SKC'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Operasyonları yeniden başlatmaya askeri açıdan tam hazır olduğumuzu beyan ederiz. Bölgelerimizi bütün terör örgütlerinden, başta PKK, PYD ve IŞİD olmak üzere temizleme konusunda kararlıyız" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Suriye Kurtuluş Cephesi
'nin Türkiye
'ye sahadaki desteğinin süreceği vurgulandı. Öte yandan Tel Rıfat
'ta varlığını sürdüren YPG/PKK'nın, SMO'nun cephe hatlarına sızma girişimi engellendi. YPG/ PKK'lı teröristler, Azez'in güneyindeki Kefer Kaşır bölgesindeki cephe hattına gece saatlerinde sızma girişiminde bulundu. SMO askerlerinin ağır silahlarla karşılık vermesi sonucu girişim püskürtüldü.