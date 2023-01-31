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Giriş Tarihi: 31.1.2023 16:32 Son Güncelleme: 31.1.2023 16:32

Suriye-Türkiye normalleşmesi ile ilgili Rusya'dan flaş açıklama: Destekliyoruz

Rusya'dan Türkiye-Suriye normalleşmesi ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Ülkenin Dışişleri Bakanı Lavrov, söz konusu Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşme çabasını desteklediğini ifade etti.

DHA
Suriye-Türkiye normalleşmesi ile ilgili Rusya’dan flaş açıklama: Destekliyoruz

Rusya Dışişleri bakanı Sergey Lavrov, Mısır temasları kapsamında görüştüğü Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, bir basın mensubunun sorusu üzerine Rusya'nın, Türkiye-Suriye ilişkisinin normalleşmesi çabalarını desteklediğini ve bu çabanın devam etmesini için girişimleri geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

GELİŞMEYE DESTEK

Lavrov konuyla ilgili açıklamasında, Rusya'nın Türkiye-Suriye ilişkisinin normalleşmesi çabalarını desteklediklerini ve bu çabanın devam etmesini için girişimleri geliştirmeye hazır olduklarını belirtti. Lavrov, genel olarak iki komşu ülkenin ilişkilerini geliştirmesini desteklediklerini vurguladı.

İRAN AÇIKLAMASI

İran'ın Türkiye-Suriye ilişkilerini normalleştirme çabasına katılması konusunda ise Lavrov, Rusya'nın, Türkiye'nin ve İran'ın Astana formatının bir parçası olduğunu vurgulayarak bu konuda prensipte anlaşıldığını ve İran'ın bu çabalara katılmasının mantıklı olacağını ifade etti. Lavrov, sürecin titizlikle ilerletilmesi gerektiğini belirterek, tarihlerin, görüşme formatının, diplomatik ve askeri seviyenin adım adım belirlenmesi gereken konular olduğunun altını çizdi.

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Suriye-Türkiye normalleşmesi ile ilgili Rusya'dan flaş açıklama: Destekliyoruz
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