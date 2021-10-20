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Giriş Tarihi: 20.10.2021 10:33

Suriye’de askeri personeli taşıyan araca bombalı saldırı

İHA
Suriye’de askeri personeli taşıyan araca bombalı saldırı

Suriye’nin başkenti Şam’ın kent merkezinde bir askeri araca bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 13 kişinin öldüğü bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da askeri bir otobüsün geçişi esnasında yola döşenen bombanın patlaması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Suriye'nin başkenti Şam'da askeri personeli taşıyan otobüsün geçişi sırasında yola döşenen bomba patladı.

Şam’da askeri personeli taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama: 13 ölü | Video

Sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. İki bombanın otobüsün Hafez al-Assad Köprüsü'nü geçişi sırasında patladığı bildirildi. Üçüncü bir patlayıcının da imha edildiği öğrenildi.

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Suriye’de askeri personeli taşıyan araca bombalı saldırı
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