Suriye’de bin kolluk kuvveti mezun oldu

SURİYE'nin yeni yönetimi, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkede güvenliği sağlamak amacıyla yeni kolluk kuvveti yetiştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda başkent Şam'ın Kabun bölgesindeki Genel Güvenlik İdaresi'ne bağlı akademide, 1000 yeni personel eğitim aldı. Mezuniyet törenine siyah üniformalarıyla katılan yeni kolluk kuvvetleri, akademinin eğitim alanında toplandı. Sıra düzeninde eğitim hareketleri yapan ve uygun adım yürüyen yeni güvenlik güçleri, daha sonra silahlarını alarak komutlara uygun şekilde pozisyon aldı.