Suriye’de çözüm için Astana+1 modeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Rusya-Türkiye-Suriye olarak bir süreç başlattık. Dışişleri bakanlarımızı bir araya getirecek, daha sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz" açıklamasından sonra Suriye ile normalleşme adımları hız kazandı. Sürecin başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğinin altını çizen Türkiye, Suriye rejimi ile istihbarat servisleri ve savunma bakanları düzeyinde görüşmeler gerçekleştirdi. Suriye'de siyasi sürecin önemli halkalarından olan Anayasa Komitesi'nin kurulmasının temellerinin atıldığı Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla gerçekleştirilen Astana toplantılarına rejimin de dahil olması gündeme geldi.Süreçte İran da devre dışı kalmak istemiyor. Türkiye, Astana formatının üyesi olması nedeniyle rejim ile temaslarına ilişkin İran'ı da bilgilendiriyor. Ankara, İran'ın sürece katkısının göz ardı edilmediğini vurgularken adımların sonuç getirmesi için İran'la işbirliğine sıcak bakıyor.