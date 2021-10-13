Suriye’de göbeğimizi kendimiz keseriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres
ile Ankara
'da yaptıkları görüşmenin ardından basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, son dönemde Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırılar ile Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyinden gerçekleşen saldırılara değinerek, terör örgütü YPG/ PKK'nın Türkiye'ye roket atma menzilinin yaklaşık 30 kilometre olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Biz Fırat Kalkanı Harekâtı'nı başlattıktan sonra da diğer harekâtlarımızda da Amerika ve Rusya'yla bir mutabakata varmıştık. Her iki ülke bu bölgedeki teröristleri en az 30 kilometre güneye çıkaracaklardı" dedi.
'SÖZLER TUTULMADI'
Rusya'nın Tel Rıfat
ve Münbiç
'teki teröristleri bu bölgelerden uzaklaştırması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Bu sözler maalesef tutulmadı. Dolayısıyla bu bölgede sivillere yönelik ve bize yönelik saldırılarda Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var. Çünkü sözlerinde durmadılar. Şimdi bunlar sözlerinde durmadığına göre, bu teröristler burada olduğuna göre ve saldırılarını artırdığına göre bizim de yapmamız gereken, kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir. Biz de gerekeni yapacağız, bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız."
'SAMİMİYETSİZLİK ORTADA'
ABD'nin Suriye'de şehit olan Türk güvenlik güçlerine yönelik taziye açıklamasına da değinen Çavuşoğlu, "Şimdi ABD açıklama yapıyor, 'Müttefikimize gelen saldırıları kınıyoruz' diyor. Peki bu silahları kim veriyor bu teröristlere, kim eğitiyor bunları? Sen eğitiyorsun, sen silah veriyorsun. Sonra da göstermelik bir kınama açıklaması yapıyorsun. Burada samimiyetsizlik apaçık ortadadır" şeklinde konuştu.
YARIM AĞIZ BAŞSAĞLIĞI
GEÇTİĞİMİZ günlerde Suriye'de eğit-donat programı kapsamında 177 milyon doları YPG/ PKK terör örgütünün de dahil olduğu gruplara aktaracağını bildiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Suriye'de şehit olan polisler için bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda "ABD Ankara Büyükelçiliği
olarak, Suriye'de hayatını kaybeden Türk Polis Teşkilatı
mensuplarının ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen sınır ötesi saldırıyı kınıyoruz" denildi.