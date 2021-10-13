Suriye’de göbeğimizi kendimiz keseriz

Giriş Tarihi: 14.10.2021

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “ABD ve Rusya sözlerinde durmadığına göre yapmamız gereken, kendi göbeğimizi kendimiz kesmek. Suriye’deki YPG/PKK’lı teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi