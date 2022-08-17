Suriye’de yeni süreç: ‘Uzlaşı şart’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de muhalefet ile rejim arasında uzlaşı sağlanmasına ilişkin 13. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı değerlendirmelerin çarptırılmaya çalışıldığını belirterek, "(Suriye'de) Muhalefet Türkiye'ye güveniyor, hiç yarı yolda bırakmadık ama Suriye'de kalıcı bir istikrar ve barış için uzlaşının şart olduğunu söyledik" dedi.Çavuşoğlu, "Suriye'de kalıcı bir barış ve istikrar için uzlaşının şart olduğunu söyledik, söylüyoruz. Bunu çarpıtmak isteyenler çarpıtabilir. Çarpıtanların kim olduğunu biliyoruz. Bayrağımıza el uzatanların eli de kırılır" dedi. Çavuşoğlu, "Suriye'de bizi de tehdit eden bir terör örgütü var: PKK/PYD/YPG. Aynı terör örgütü. Bu teröristlerin ve DEAŞ kalıntılarının ve diğer radikal terör örgütlerinin tamamen bu ülkeden temizlenmesi gerekiyor. Bu, bizim güvenliğimiz için de önemli. Bu güvenliğin tesis edilmesi için de Suriye'nin istikrarı çok önemli" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Çavuşoğlu ayrıca "Açık, net tutumumuzu, bugüne kadar yaptıklarımızı söylüyoruz. Bizim o görüşmemiz, söylediğimiz gibi ayaküstü, yemek öncesi diğer bakanlarla sohbet ederken geldi, sohbet ettik. Bu düşüncelerimizi, yani Suriye'de kalıcı bir barışın olması için mutlaka bu anayasa komisyonu dahil bu platformlarda gerekli adımların atılması gerektiğini söyledik. Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklediğimizi de vurguladık" ifadelerini kullandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yaptığı açıklamada "Şam ile ilişkiler direkt hale gelebilir, seviyesi de yükselebilir" ifadelerini kullandı. Yazıcı ayrıca çekişmeleri çözebilecek en önemli adımın diyalog olduğunun altını çizdi.