Suriyelilerin dönüş mutluluğu

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler yaratmak için PKK/YPG terör örgütüne karşı yeni bir operasyona hazırlanırken savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler evlerine dönmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK/ YPG'den temizlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerine bugüne kadar yaklaşık 500 bin sığınmacı geri döndü. Bu çerçevede İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'nin 2018 yılında başlattığı Gönüllü Geri Dönüş projesiyle de bugüne kadar 2 bin 700 kişi vatanına kavuştu. Son olarak da 10 yıldır ilçede yaşayan 7 Suriyeli aile, ülkelerine dönme kararı aldı. Aileler geri dönmek için belediyeye müracaat etti. Aralarında Türkiye'de doğan çocukların da olduğu 34 kişi, Öncüpınar ve Yayladağı sınır kapılarına getirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından evlerine kavuştular. Aileler Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.Kilis'in hemen karşısında bulunan Azez'deki Bab El Selame kapısından Suriye'ye giren sığınmacıları, aileleri karşıladı. Sınır kapısında duygusal anlar yaşandı. Yıllar sonra çocuklarına kavuşan anneler ve babalar gözyaşlarını tutamadı. Suriye'ye dönenlerden biri de Afrinli Şervan Ömer'di. Annesi Meryam, babası İdris Ömer'e kavuşan Şervan Ömer uzun süre annesine sarıldı. Kendi isteğiyle vatanına döndüğünü söyleyen Ömer, "7 yıldır Türkiye'deydim. Belediye yardımcı oldu. Bize araç ayarladı. Kapıya kadar getirdi. Ailemi çok özlemiştim. Onlara yıllar sonra sağ salim kavuştum. Artık annem ve babam ile kalacağım. Elhamdülillah evime vatanıma döndüm" dedi.Oğluna uzun uzun sarılan Meryam Ömer, "Evladıma, kokusuna yıllardır hasretim. Sonunda kavuştuk. Türkiye'deki akrabalarımız, hemşerilemiz siz de evinize, vatanınıza dönün, burası artık çok güvenli" diye konuştu. Baba İdris Ömer de "Çok mutluyum. Ülkenize, evinize, vatanınıza geri dönün" dedi.SURİYE'NİN kuzeyinde bulunan Tel Rıfat ve Münbiç'teki terör hedeflerine yönelik operasyona hazırlanan Suriye Milli Ordusu, Azez kırsalında tatbikat düzenledi. Savaşçılar daha sonra Azez şehir merkezinde askeri araçlarla tur attı.