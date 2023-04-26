Suriyelilerin saygın şekilde dönüşleri görüşüldü

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da önceki gün Türkiye, Rusya, Suriye ve İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında gerçekleşen 'dörtlü toplantı'yı değerlendirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile toplanyıya katılan Akar, "Ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde evlerine, topraklarına dönmelerini sağlamayı amaçladığımızı paylaştık" dedi.Akar, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi Suriye'nin egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu, bizim Suriye'de bulunmamızın tek nedeninin orada bulunan terör örgütü PKK/YPG/PYD ve DEAŞ başta olmak üzere teröristlerle mücadele etmek olduğunu, teröristleri etkisiz hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğimizi, bunun sadece bizim için değil Suriye'nin bütünlüğü için de önemli olduğunu vurguladık" diye konuştu.