Suriye’nin Kamışlı doğusunda PKK/YPG cephaneliği imha edildi

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, cephanelikte meydana gelen patlamalar, çevrede paniğe neden oldu. Patlamaların nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, cephanelikte mühimmatın infilak etmesiyle birlikte yangın çıktığı ifade edildi.

Patlamaların etkisiyle çevredeki bazı binaların hasar gördüğü, ancak herhangi bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair kesin bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları, PKK/YPG'ye yönelik cephanelik ve mühimmat depolarını hedef alan operasyonların devam ettiğini vurguladı. Patlama sonrası bölgedeki hareketlilik yakından takip ediliyor.