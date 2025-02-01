Suriye’nin önündeki en büyük engel YPG

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı. Şara, Suriye'nin çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir geçiş hükümeti oluşturmak için çalışacaklarını bildirerek, "Bu bir geçiş dönemi; ülke içinde ve dışındaki tüm Suriyelilerin geleceklerini özgürce, onurlu şekilde, dışlama veya ötekileştirme olmadan inşa edecekleri siyasi sürecin bir parçasıdır. Kadını, erkeği ve gençleriyle Suriye'nin çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir geçiş hükümeti oluşturmak için çalışacağız" dedi.Suriye'nin önceliklerini sıralayan Şara, toplumsal barışın sağlanması, Suriye halkına karşı suç işleyenlerin adalete teslim edilmesi, toprak bütünlüğünün korunması, şeffaf ve adil devlet kurumlarının inşa edilmesi, güçlü bir ekonomi oluşturulması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi hedeflerin ön planda olacağını vurguladı. Şara, hitabında Suriye'deki tüm silahlı grupların feshedileceğini ve yeni kurulacak devlet kurumlarına entegre edileceklerini söyledi. Şara'nın açıklamaları terör örgütü "YPG'ye son mesaj" olarak yorumlandı.ABD ve Batı'nın desteği ile Suriye'de çok sayıda bölgeyi işgal altında tutan terör örgütü YPG, kameralar önünde Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlı kalacaklarını dile getiriyor. YPG'li sözde yöneticiler ayrıca Suriye ordusuna bağlanacaklarını söylüyor. Ancak YPG'den henüz somut adım gelmedi. Diğer bütün gruplar orduya bağlanmayı kabul etti. Suriye'nin kalkınması için ayrıca petrol gelirlerine ihtiyaç duyuluyor. Ülke petrollerinin yüzde 90'ı YPG'nin işgali altında.