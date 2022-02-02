Şuşa Beyannamesi resmen kabul edildi

Azerbaycan
Milli Meclisi, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini resmen müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'ni kabul etti. Milli Meclisin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda "Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında müttefiklik ilişkilerine dair Şuşa Beyannamesi'nin onaylanmasına ilişkin" yasa tasarısı görüşüldü. Görüşmelerin ardından oylamaya çıkarılan yasa tasarısı oybirliği ile kabul edildi. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören 'Şuşa Beyannamesi' ile ilgili kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na da sunuldu.