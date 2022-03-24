Ukrayna
'da saldırılar dolayısıyla başta başkent Kiev
olmak üzere birçok şehirde tahliyeler devam ediyor. Bölgede tedavi gören ve kronik rahatsızlığı olan çocuklar da tahliye edilerek Lviv
'deki Bölge Çocuk Hastanesi'ne getiriliyor. SABAH muhabiri hastaneye giderek çocukların yaşadığı dehşete tanıklık etti. Savaş şartları altında tedavileri süren çocuklar, yanı başlarına düşen füzelerin ardından hem psikolojik hem de fiziksel olarak zarar görmüş durumda. Hastanede ebeveynleri ile birlikte kalan çocukların gözlerinde savaşın getirdiği korkulu bakışlar hakim.
Harkov'daki savaştan kaçarak Lviv'e getirilen 10 yaşındaki Elena Gashey de bu çocuklardan biri. Hastanede tedavi gören Elena, savaş başlamadan önce Harkov'da yaşıyordu. Kronik olarak geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hastanede tedavi görüyordu. Ancak savaşın başlaması ve füzelerin şehri vurmasının ardından beraberindeki arkadaşlarıyla Lviv'deki Bölge Çocuk Hastanesi'ne getirildi. Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Elena, Harkov'da her şeyin yerle bir olduğunu, bulundukları hastanede camların parçalandığını anlattı. Trenle Lviv'e geldiklerini söyleyen Elena "Tanklar sürülüyordu, susmayan sesler ve bombalar vardı. Çok korktum, üzüldüm. Gastritim vardı birkaç kez kustum, buraya getirdiler" diye konuştu.
Hastane sorumlusu Victoria Seerkichz
, 3-18 yaş arası çocukların tedavi gördüğü departmanda 72 hastanın tedavi edildiğini söyledi.
MARİUPOL'DEN İLK KAFİLE GELDİ
Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rusya'nın bombardımanından kurtulmak için camiye sığınanların da aralarında olduğu Türk vatandaşları Türkiye
'ye geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla şehirden tahliye edilen Türk vatandaşları Edirne
'deki sınır kapılarından yurda giriş yapmaya başladı. Aralarında Mariupol'den tahliye edilenlerin de olduğu 40 kişiyi taşıyan otobüs Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi. Rus bombardımanı sırasında Kanuni Sultan Süleyman Camisi
'ne sığınanlar arasındaki Kemal Akbulut, Mariupol'de 15 gün hiç evden çıkmadıklarını anlatarak, "Evler bombalandığı için üç gün camide kaldık. Camide 60-70 civarında her milletten insan vardı. Benim gözümün önünde hocayla şehadet getirerek Müslüman olanlar oldu" dedi.