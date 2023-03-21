Suudi Arabistan, Katar ve Irak’ta ramazan ayı perşembe günü başlıyor

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye televizyonunun haberinde, bu akşam ramazan hilalinin görülmediği ve ramazanın ilk gününün perşembe günü olduğu, resmi kararın Hilal Gözetleme Kurumu tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

PERŞEMBE GÜNÜ RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜ

Katar Vakıflar Bakanlığı'na bağlı Hilal Gözetleme Komitesi de yaptığı açıklamada, hilâlin görülememesi dolayısıyla Hicri Takvime göre yarın şaban ayının otuzuncu gününü tamamladığı ve perşembe gününün ramazan ayının ilk günü olduğu kaydedildi.

Irak'taki Sünni Vakfı da çarşamba günü şaban ayının tamamlanacağını ve perşembe gününün ramazan ayının birinci günü olduğunu açıkladı.