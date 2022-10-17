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Giriş Tarihi: 17.10.2022 15:44 Son Güncelleme: 17.10.2022 15:44

Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Bartın için Başkan Erdoğan'a taziye mesajı

AA
Suudi Arabistan Kralı Selman’dan Bartın için Başkan Erdoğan’a taziye mesajı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Bartın'daki maden faciası için Başkan Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan yazılı açıklamaya göre, Kral Selman mesajında, "Cumhurbaşkanı'na, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Türk halkına en içten ve en derin taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı

MESAJDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Kral Selman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rabbimden patlamada hayatını kaybedenlere rahmet ve mağfiret etmesini, ailelerine sabır ve teselli vermesini, yaralılara acil şifalar ihsan etmesini, sizleri ve Türk halkını da her türlü kötülükten ve şerden korumasını niyaz ederim."

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Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Bartın için Başkan Erdoğan'a taziye mesajı
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