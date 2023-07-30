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Giriş Tarihi: 30.7.2023 07:54

Suudi Arabistan,12 ülke için elektronik vize uygulamasına geçiyor

Suudi Arabistan, aralarında Türkiye'nin de olduğu 12 ülkedeki temsilcilik ve konsolosluklarında çalışma, ziyaret ve oturum vizelerinin artık A4 kağıdına QR kodlu verileceğini bildirdi.

AA
Suudi Arabistan,12 ülke için elektronik vize uygulamasına geçiyor

Suudi Arabistan sivil havacılık otoritesi tarafından yapılan açıklamada, çalışma, ziyaret ve oturum vizelerinin A4 kağıdına QR kodlu basılı verileceği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye, Pakistan, Yemen, Sudan, Uganda, Lübnan, Nepal, Kenya, Fas, Tayland, Vietnam ile Sri Lanka'daki temsilcilik ve konsolosluklarda söz konusu vizeler için elektronik vize uygulamasına geçildiği belirtildi.

Kararın uygulamaya girme tarihinin ülkelere göre farklılık gösterdiği, Türkiye için uygulamaya 16 Ağustos'ta başlanacağı kaydedildi.

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Suudi Arabistan,12 ülke için elektronik vize uygulamasına geçiyor
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