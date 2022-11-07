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Giriş Tarihi: 7.11.2022 11:48

Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağı düştü

AA
Suudi Arabistan’a ait bir F-15 savaş uçağı düştü

Suudi Arabistan hava kuvvetlerine ait bir F-15 savaş uçağının rutin eğitim görevi sırasında teknik arıza nedeniyle düştüğü açıklandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki'nin konuyla ilgili açıklamasını yayınladı.

Hava Kuvvetlerine ait bir F-15 savaş uçağının dün akşam saatlerinde ülkenin doğusundaki Kral Abdulaziz Hava Üssü'ndeki eğitim alanında düştüğünü belirten Maliki, uçağın pilotu ile yardımcı pilotunun fırlatma koltuğunu kullandığını ve kazada ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

Maliki ayrıca kazanın nedenini araştırmak üzere bir soruşturma heyetinin görevlendirildiğini aktardı.

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Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağı düştü
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