Suudi Arabistan’da, babasını öldüren Mısır uyruklu ABD vatandaşı idam edildi

Ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan İçişleri Bakanlığı açıklamasında, ABD vatandaşı Bişevi Şerif Naci Nasif hakkında verilen idam cezasının Riyad bölgesinde infaz edildiği belirtildi.

Nasif'in Mısır uyruklu babasını dövdükten sonra boğarak öldürme suçunun yanı sıra diğer bir kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekle yargılandığı aktarılan açıklamada, Nasif'in ayrıca uyuşturucu kullandığına işaret edildi.

Sanığın ilgili mahkemede yargılandığı vurgulanan açıklamada, "babasını öldürme" suçunu işlediğinin kanıtlanması üzerine söz konusu kişi hakkında idam kararı verildiği aktarıldı.

Açıklamada, hakkındaki idam kararının uygulanmasına yönelik kraliyet emrinin yayımlanmasının ardından sanığın Riyad bölgesinde bugün idam edildiği kaydedildi.