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Giriş Tarihi: 14.2.2022 17:05

Suudi Arabistan’da devlet sırrını ifşaya 20 yıla varan hapis!

AA
Suudi Arabistan’da devlet sırrını ifşaya 20 yıla varan hapis!

Suudi Arabistan'da devlet sırlarını ifşa edenlere yönelik yeni bir düzenleme getirildi. Buna göre sırları ifşa edenlere 20 yıla vatan hapis cezası ile 1 milyon riyallık (yaklaşık 266 bin dolar) para cezası kesilecek.

Suudi Arabistan Cumhuriyet Savcılığı'nın resmi Twitter hesabında, "Gizli belge ve bilgilerin ifşa edilmesine yönelik ceza sistemi" başlığıyla açıklama yayımlandı. Açıklamada, devlet kurumlarından gizli belgelerin alınması, tahrif edilmesi, herhangi bir şekilde ifşa edilmesi veya muhafazası için belirlenen yerden başka bir yerde saklanmasının yasak olduğu teyit edildi.

20 YILA VARAN HAPİS CEZASI

Gizli belgeleri ifşa eden, yayımlayan, gizli belge ya da bilgileri elde etmek maksadıyla izinsiz bir yere girmeye çalışan veya girenlere 20 yıla varan hapis cezası ayrıca, bir milyon riyale kadar para cezası verileceği belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada ayrıca, "devletin askeri, siyasi, diplomatik, ekonomik veya sosyal konumuna zarar vermek amacıyla devletin güvenliği veya herhangi bir kamu yararıyla ilgili olduğunu bilerek gizli belgeleri kasıtlı imha eden veya kötüye kullanan kişilerin de aynı kapsamda değerlendirileceği" kaydedildi.

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Suudi Arabistan’da devlet sırrını ifşaya 20 yıla varan hapis!
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