Suudi Arabistan’da saatte 7 çift boşanıyor

Suudi Arabistan'da 2022'nin başından beri her bir saatte ortalama 7 boşanma yaşanarak, yıllık boşanma oranında daha önce benzeri görülmemiş bir artış yaşandığı belirtildi. 2020'de boşanma oranı bir önceki yıla göre yüzde 12.7 artarak 57 bin 595 vaka kaydedildi. Bu yıl başından beri ise günde ortalama 168 boşanma gerçekleşti. Boşanma oranlarındaki artışların en önemli sebepleri, Kovid- 19 salgınının etkisiyle fiyatlarda yaşanan artışlar ile ekonomik kriz ve sosyal medya bağımlılığı. Ülkede evlenme oranında da önemli bir düşüş yaşandığı, bunun nedeninin eğitimsizlik ile yüksek çeyiz ve evlilik masrafları olduğu kaydedildi.