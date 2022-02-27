SWIFT çanları çalmaya başladı

Rusya
'nın Ukrayna
'yı işgali Moskova'ya yönelik daha sıkı yaptırım baskılarını artırdı. Rusya'yı ticaretin akışını kolaylaştıran en önemli yapılardan biri olan uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarma seçeneği de masada. ABD'nin başını çektiği birçok NATO
ülkesinden, SWIFT adımının atılmasını destekleyen açıklamalar geldi. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire
, Rusya'nın SWIFT 'ten çıkarılmasından yana olduklarını bildirdi. Daha önce çekincelerini dile getiren Almanya ve İtalya'nın da tavrını yumuşatmasıyla SWIFT engeli ihtimali güçlendi. Macaristan da Rusya'nın sistemden çıkarılmasına destek vereceğini açıkladı. Ayrıca Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya da Rusya'nın sistemden çıkarılmasını destekliyor. AB üst düzey kişilerin mal varlıklarını donduran yeni yaptırımları uygulamaya koydu. AB bankalarının, Rus vatandaşlarından 100 bin eurodan fazla miktarda mevduat kabul etmeleri yasaklandı. Yaptırım listesinin başında, Rusya lideri Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yer aldı. Bu arada, ABD Başkanı Biden, "Rusya'ya karşı elimizdeki seçenekler ya yaptırım ya da 3. dünya savaşı. Uyguladığımız yaptırımların etkileri uzun vadede görülecektir" dedi.