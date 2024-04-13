Sydney’de kan donduran saldırı! Binlerce kişi tahliye edildi

Diğer saldırganı arama çalışmalarının sürdüğünü bildiren yetkililer, alışveriş merkezinin tahliye edildiğini ancak bazı mağazalarda halen insan bulunduğunun değerlendirildiğini ifade etti.

Sydney’de AVM'de bıçaklı saldırgan paniği! Binlerce kişi tahliye edildi | Video

Görgü tanıkları, basına silah sesi duyulduğunu aktardı.