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Giriş Tarihi: 13.4.2024 10:58 Son Güncelleme: 13.4.2024 11:20

Sydney’de kan donduran saldırı! Binlerce kişi tahliye edildi

Avusturalya’nın Sydney kentindeki bir alışveriş merkezinde korku dolu anlar yaşandı. Elindeki bıçakla etrafına saldıran bir erkek vurularak durdurulabildi. Olay sırasında binlerce kişi tahliye edildi.

DHA
Sydney’de kan donduran saldırı! Binlerce kişi tahliye edildi

Avustralya'nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ülke basınındaki haberlere göre, emniyet yetkilileri Sydney'in doğusundaki Westfield Bondi Junction alışveriş merkezine yerel saatle 16.00 civarı çok sayıda kişinin bıçaklandığı ihbarıyla acil durum ekiplerinin çağrıldığını belirtti.

YARALANANLAR ARASINDA BİR BEBEK DE VAR

Yeni Güney Galler (NSW) ambulans yetkilileri, aralarında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu bıçakla yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

NSW emniyet yetkilileri, 2 saldırgandan birinin polislerce ağır biçimde yaralandığını bildirdi.

Diğer saldırganı arama çalışmalarının sürdüğünü bildiren yetkililer, alışveriş merkezinin tahliye edildiğini ancak bazı mağazalarda halen insan bulunduğunun değerlendirildiğini ifade etti.

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Görgü tanıkları, basına silah sesi duyulduğunu aktardı.

Havadan yapılan çekimlerde, alışveriş merkezi çevresinde çok sayıda acil durum aracı ve personelinin bulunduğu, silahlı polislerin de otoparkın çatısında arama yaptığı görülüyor.

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Sydney’de kan donduran saldırı! Binlerce kişi tahliye edildi
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