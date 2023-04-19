T-Rex cinsi dinozor iskeleti 6,2 milyon dolara satıldı





"ÇOĞU MÜZE, OLİGARKLARIN VE SÜPER ZENGİNLERİN ZENGİN CEPLERİYLE REKABET EDEMEZ"

Edinburgh Üniversitesi'nde bir dinozor uzmanı olan Prof. Steve Brusatte ise, söz konusu müzayedelere tepki göstererek, "Çoğu müze, oligarkların ve süper zenginlerin zengin cepleriyle rekabet edemez. Beni endişelendiren, bilimsel olarak çok değerli, eğitim ve halk katılımı için önemli olan bu çok nadir dinozor iskeletlerinin özel koleksiyoncuların kasalarında kaybolması, yani halka açık sergilenemeyecekleri" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz sene bir müzayedede, 25 milyon dolara alıcısı bulması beklenen bir T-Rex iskeleti, parçalarının nereden geldiğine dair şüphelerin ortaya çıkması üzerine açık artırmadan geri çekilmişti.