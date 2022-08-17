Tahıl koridoru dünyayı doyuruyor

Türkiye'nin inisiyatifiyle açılan tahıl koridoru dünyaya nefes oldu. Şimdiye kadar 20'ye yakın gemiyle 470 bin tona yakın tahıl piyasalara açıldı. Anlaşmanın yapıldığı 22 Temmuz'dan bu yana Ukrayna'nın Odessa, Çernomorsk ve Yujnij limanlarından çıkan gemilerin en fazla taşıdığı yük 393 bin 178 ton ile mısır oldu. Ayrıca dün tahıl sevkiyatı kapsamında Yujnij'den 2, Çernomorsk'tan 3 olmak üzere, mısır ve buğday yüklü 5 gemi Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. Bu ay sonuna kadar 10 gemiye daha tahıl ürünleri yüklemesi ve piyasalara gönderilmesi planlanıyor