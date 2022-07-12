Tahıl koridoru için harekete geçme zamanı geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile tahıl ihracı için Karadeniz'de güvenli koridorlar oluşturulması konusunu görüştü.İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde Suriye'deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurguladı. Erdoğan, BM'nin Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtti. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini yineleyen Erdoğan, Türkiye olarak müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.Erdoğan, Zelenski ile telefon görüşmesinde de en büyük temennilerinin Ukrayna'ya barışın gelmesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılması için hazırlanan plana dair çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında çözümün diplomasi yoluyla olacağını, bunun için de müzakere masasının açık tutulması gerektiğini bildirdi. Erdoğan, Zelenski'nin Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı video mesajda Türkçe yaptığı bayram tebriği için kendisine teşekkür etti. Bu arada Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da telefonda görüştü. Erdoğan ile Selman'ın karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.Başkan Erdoğan dün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine verdikleri önemi vurguladı. Paşinyan, Erdoğan'ı Kurban Bayramı vesilesiyle kutladı. Erdoğan da yaklaşan Vardavar Bayramı için Paşinyan'a tebriklerini iletti. Erdoğan ve Paşinyan ayrıca, özel temsilcilerin 1 Temmuz'daki görüşmelerinde Türkiye ile Ermenistan arasında uzlaşıya varılan hususların yakın zamanda uygulanması yönündeki beklentilerini ifade etti.